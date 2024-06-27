Real Madrid'in, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler ile ilgili yeni bir karar verdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler özellikle sezonun son bölümünde gösterdiği performanslarla adından söz ettirmişti.

Altı gol kaydetti

Real Madrid'de ilk yılında sakatlıklar nedeniyle sadece 12 maçta süre bulan Arda Güler, özellikle sezonun son diliminde sahaya çıkma fırsatı bulmuştu. 19 yaşındaki genç yıldız, buna rağmen İspanyol devinde 6 kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun bitmesinin ardından Milli Takım ile EURO 2024'te de mücadele eden genç yetenek 3 maça çıkarken Gürcistan maçında muhteşem bir gole imza atmıştı. Arda Güler'in ismi geçen sezon sık sık transfer iddialarında yer alırken Real Madrid son kararını verdi.

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Arda Güler kararı!

İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre, Real Madrid teknik heyeti yeni sezonda Arda Güler için kararını verdi.

İspanyol devi 19 yaşındaki futbolcuya yeni sezonda daha fazla süre verecek.

Rodrygo'ya darbe

Real Madrid teknik heyeti, Arda'yı hücum hattında Rodrygo'nun yerini alabilecek bir oyuncu olarak görüyor.

19 yaşındaki genç futbolcu, orta saha için de iyi bir seçenek olarak görülüyor.