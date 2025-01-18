Real Madrid'den Arda Güler'in taliplerine taze karar çıktı

Real Madrid, Avrupa'da birçok kulübün ilgisini çeken Arda Güler'in geleceğine dair nihai kararını verdi.

Arda Güler'in geleceği hakkında birçok iddia var

Avrupa devleri onunla ilgileniyor

Ancak Real Madrid'in genç oyuncu üzerinde planları var

NE OLDU? Real Madrid'de bulduğu kısıtlı süreye rağmen Carlo Ancelotti'nin planlarında olmayı başaran Arda Güler'i birçok Avrupa devi izliyor. Genç oyuncunun geleceği hakkında birçok iddia ortaya atılırken Real Madrid'in onu takımdan göndermeye pek niyeti yok.

BÜYÜK RESİM: Fichajes'ın haberine göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i zamanla takıma entegre etme süreci işe yarıyor. Ancelotti, sezon başında hiç süre vermediği Arda Güler'i artık rotasyona dahil etti. Takımın bir parçası olmayı başaran milli futbolcuyu Real Madrid'in hiçbir koşulda bırakmaya niyeti yok.

Habere göre, Arda Güler'e kiralık dahil hiçbir şekilde kulüpten ayrılış izni verilmedi ve Real Madrid, 19 yaşındaki futbolcuyu gelecek için oldukça önemli görüyor. Böylece adı transfer dedikodularına karışan Arda Güler'in yeni sezonda da Real Madrid forması giyeceği söyleniyor.

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Arda Güler'in bu süreçteki kararlı duruşu ve Real Madrid'de her bulduğu şansı iyi değerlendirmesi kulüpte büyük beğeni aldı.

DAHA FAZLASI: Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 22 maçta 816 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan Arda Güler, 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi. İspanya Kral Kupası'nda oynanan Celta Vigo maçının uzatma devresinde oyuna giren ve 2 asist yapan Arda Güler performansıyla dikkat çekmişti.