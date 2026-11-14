Real Madrid'deki diğer casus: Valdebebas'ta yeni bir sürpriz patlak verdi

Carlos Espi, José Mourinho yönetiminde sezonun sürprizlerinden birine dönüşerek Real Madrid içinde tüm dikkatleri üzerine çekerken, aynı soyadı taşıyan bir başka isim de kraliyet kulübünde dikkatleri çekmeye başladı.

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Söz konusu isim, Juvenil A takımıyla olağanüstü bir sezon geçiren 18 yaşındaki sol bek José Antonio Sáiz Espinoza; kendisi, Real Madrid sistemindeki ilk dört takım arasında en çok gol pası üreten oyuncu haline geldi.

Genç oyuncu, A takımdaki önde gelen isimleri geride bırakarak Real Madrid C ile yeni bir deneyim yaşamaya yaklaştı; bu adım, kulübün akademisi içinde kaydettiği dikkat çekici gelişimi yansıtıyor.

İspanyol Marca gazetesinin açıkladığına göre, "La Fábrica" akademisi içinde "Espi" lakabıyla tanınan Espinoza, bu sezon 10 maçta 6 asist yaparak kulübün ilk dört takımındaki asist üretenler listesinin başına geçti.

Dikkat çeken nokta, bu rakamların A takım yıldızlarının sayılarını geride bırakması oldu; zira Türk oyuncu Arda Güler 5 asistte kalırken, Jude Bellingham 4, Fransız Kylian Mbappé ise 3 asiste ulaştı.

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Buna karşılık Leva, Castilla ile 2 asist kaydederken, takım arkadaşı Kompany genç takımla 5 asiste ulaştı; böylece Espinoza, mevkisinin ve görevlerinin farklı doğasına rağmen bu alandaki üstünlüğünü ortaya koydu.

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Bu rakamlar geçici bir hücum sıçramasından ibaret değil; nitekim Espinoza, genç takımın teknik direktörü Álvaro López'in ilk on birinde güvendiği dayanak noktalarından biri haline geldi.

Oyuncu, Lizcano, Liberto, Aguado ve Valdepeñas gibi isimlerin varlığıyla sol bek mevkisinde yaşanan rekabete rağmen yerini kapmayı başardı.

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Mevcut sezonun başlamasıyla birlikte bu rekabet, özellikle bazı rakiplerinin forma şansının azalmasıyla onun için yeteneklerini gösterebileceği gerçek bir fırsata dönüştü ve kendisi, takımın sahada en çok yer alan oyuncularından biri oldu.

Manu Romero, bu mevkide Espinoza'ya güçlü bir rakip adayıydı; ancak hazırlık döneminin başından bu yana yaşadığı iki sakatlık onu müsabakalardan uzaklaştırdı ve genç yeteneğin önündeki alan genişledi.

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"Espi", bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve savunma ile hücum açısından dengeli performanslar sergileyerek Álvaro López'i yetenekleri konusunda ikna etmeyi başardı.

Genç takımla bu sezon ilk kez AEK Atina karşısında sahaya çıktı; Lizcano'nun cezalı olması nedeniyle oluşan boşluktan yararlandı ve ardından bu fırsatı ilk on birde kalıcı olmak için bir başlangıç noktasına dönüştürdü.

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Oyuncuya gösterilen ilgi yalnızca takımının teknik ekibiyle sınırlı kalmadı; akademi içindeki üst takımların teknik direktörlerine de uzandı. Zira Real Madrid C teknik direktörü Marc Carrasco ile Castilla'nın teknik direktörü Julián López de Lerma'nın takibine girdi.

Bu ilgi, yedek takımlardan biriyle yeniden sahaya çıkmaya yaklaşmasıyla aynı döneme denk geldi; kendisi, pazar günü oynanması planlanan Sanse maçı için Real Madrid C kadrosundaki en dikkat çekici sürpriz aday haline geldi.

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Bu, mevcut sezon içinde aldığı ikinci davet olacak; zira geçen eylül ayında Alcorcón karşısında Castilla formasıyla sahaya çıkmıştı; bu adım, kulüp içindeki gelişim hızının artışını yansıtıyor.

Çağrılma fırsatı, 19 Yaş Altı İspanya Milli Takımı'na katılan Lizcano'nun yokluğunu telafi etmek üzere geldi; bunun yanı sıra teknik ekip, genç takımın bu hafta izinli olmasından da yararlandı.

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Maçta oynayıp oynamayacağı kesinleşmemiş olsa da, Real Madrid C kadrosuna katılmış olması bile kariyerinde önemli bir durağı temsil ediyor ve ona daha yüksek bir rekabet seviyesiyle temas kurma fırsatı tanıyor.

Ayrıca sahadaki rollerinin çeşitliliği, savunma kapatma, hücuma destek ve fırsat üretme arasında değişkenlik göstermesi, kulüp içinde daha üst seviyelere doğru ilerleme şansını artırıyor.

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Espinoza, 6 Mayıs 2008'de Sevilla iline bağlı Villamanrique de la Condesa kentinde doğdu ve futbol yolculuğuna Sevilla kulübünün altyapı takımlarında başladı; ardından Altair kulübüne geçti.

Oyuncu, 2023 yazında Real Madrid gözlemcilerinin dikkatini çekti ve sonrasında Cadete A takımına katılarak "La Fábrica" akademisi içinde kademeli yükseliş yolculuğuna başladı ve genç takıma kadar ulaştı.

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Carlos Espí, A takımla kendi hikâyesini yazmayı sürdürürken, José Antonio Sáiz Espinoza, Real Madrid'de geleceğin kapılarını çalan bir başka "Espi" olarak öne çıkıyor; bu çıkışını, kulüp içinde daha üst seviyelere giden yolu kendisine açabilecek dikkat çekici bir sezona dayandırıyor.