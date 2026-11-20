Barcelona, stoper transfer piyasasını gözden kaçırmıyor. Katalan kulübünün sportif yönetimi, takımın kadro planlaması üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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Sport gazetesinin ESPN'e dayandırdığı habere göre Barcelona, Girona'nın savunma oyuncusu Holmes Junior'ı ilgi listesine aldı.

Barcelona, Premier Lig'den birçok kulübün de ilgisini çeken Holmes Junior'ın gelişimini yakından takip ediyor.

Bu hamleler, Spotify Camp Nou'da Katalan kulübünün koridorlarında savunmanın merkezine takviye yapılması ihtimalinin yeniden masaya geldiği bir dönemde yaşanıyor.

Barça'nın sportif direktörü Deco, birkaç gün önce Catalunya Ràdio'da yayınlanan Tot Costa programına konuk olduğu ve sportif planlama ile takımın ihtiyaçlarını değerlendirdiği röportajda tam olarak bu konuya değinmişti.

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Deco, devre arası transfer döneminde bir stoper transferi yapılması ihtimaline kapıyı kapatmadı ancak her türlü kararın Hans Flick ile yapılacak ortak değerlendirmeye bağlı olacağını açıkladı.

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Deco, "Her şey masada" diyerek savunma hattında üst üste gelen sakatlıkların takımın başlangıçtaki planlarını karmaşık hale getirdiğine de dikkat çekti.

Portekizli yönetici, "Ocak ayında hamle yapmak istiyorsak, ne aradığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Bu şartlar altında Holmes Junior'ın adı masadaki seçenekler arasında öne çıkıyor. Girona forması giyen 17 yaşındaki genç savunmacı, Barcelona'nın takibe aldığı oyunculardan biri.

ESPN'in aktardığına göre Katalan kulübü, transfer piyasasında değeri giderek artan bir özellik olan solak stoper olmasının yanı sıra orta saha pozisyonunda da görev yapabilmesi nedeniyle Holmes Junior'ı özellikle beğeniyor.

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Holmes Junior, oyunu geriden kurabilme becerisiyle öne çıkarken farklı pozisyonlarda oynamasını sağlayacak niteliklere de sahip.

Aslında Holmes Junior'ın gelişimi hiçbir şekilde gözlerden kaçmadı. Barcelona'nın ilgisinin yanı sıra Premier Lig'den birçok kulüp de genç oyuncunun adımlarını takip ediyor.

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Holmes Junior'ın altyapı kariyeri, 2025 yazında Girona akademisine katılmadan önce Real Madrid'in alt yaş kategorilerinde geçirdiği dönemi de kapsıyor.

Genç oyuncu o günden bu yana kayda değer bir gelişim göstererek A takımın planları arasına girdi. Bu sezon İspanya Kral Kupası ve İspanya İkinci Ligi'ndeki görevleriyle 10 maçta 890 dakika sahada kaldı.

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Her halükârda Holmes Junior'ın adı, Barcelona'nın geleceğe hazırlık kapsamında takip ettiği genç yetenekler listesine eklendi.