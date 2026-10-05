Kylian Mbappé, milli ara döneminde tartışmalara yol açarak Real Madrid taraftarlarının gözünü üzerine çekti; son dönemdeki bazı davranışlarıyla ilgili artan sorular ortasında, tüm dikkatler Fransız yıldızın tavrına ve çevresinde dönenler hakkında söyleyecek bir şeyi olup olmadığına çevrildi.

Mbappé, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye karşısında Fransa Milli Takımı ile oynarken sakatlandı ve Madrid'e döndü, ancak birkaç günlük dinlenme için yeniden ayrıldı; bu durum Real Madrid taraftarının bir kesiminin rahatsızlığına ve eleştirilerine yol açtı.

Fransız oyuncu bu eleştirilere şimdiye kadar yanıt vermedi. Ancak Mbappé, Radio Marca'nın yayımladığı ve gazeteci Javier Tinto'nun Fransız forvetin Real Madrid'e kızgın olduğunu söylediği bir habere yanıt verdi.

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Tinto şunları ifade etti: "Derbi haftasında Mbappé, kulüpten Ballon d'Or'u kazanması lehine çaba göstermesini ve bir kampanya yürütmesini istedi, çünkü onu asıl ilgilendiren bu. Kulüp bu isteğe karşılık vermedi. Şimdi Mbappé'nin o derbideki saha içindeki tavrını anlıyorum. Kızgındı."

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Tinto şunları ekledi: "Sonra, görünüşe göre aynı şeyi Zidane'dan istedi. Elbette Zidane bunu yapamaz, çünkü bu konuda Dembélé de var; işte buradan hareketle, yaşanan her şey talihsizdi."

Mbappé bu sözlere yanıt vermekte tereddüt etmedi. Bunu Instagram hesabı üzerinden, Radio Marca'nın kendisiyle ilgili açıklamalarını yeniden paylaşan gönderiye yorum yaparak yaptı.

Mundo Deportivo gazetesinin Pazartesi günü yayımladığına göre Mbappé, Tinto'nun açıklamalarının yer aldığı gönderiye alaycı bir yanıt yazarak şöyle dedi: "Evet, tamam, evet, bir de (büyükannemin kız kardeşine) kızdım" ve yanıtına gülen yüz ifadeleri ekledi.

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