Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi resmen başladı: Sözleşme detayları belli oldu

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin veda maçından bir gün sonra yeni teknik direktörünün Xabi Alonso olduğunu duyurdu.

LaLiga devi Real Madrid, teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen Carlo Ancelotti'nin Santiago Bernabeu'daki veda maçından bir gün sonra genç teknik direktörün imzası açıklandı.

Antrenörlük kariyerine Real Madrid akademisinde başlayan Alonso, A takım deneyimi yaşadığı Leverkusen'de üç sezon görev yaptı ve Bundesliga, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası kazanarak tarihi başarılar elde etti.

Futbolculuğunda Real Sociedad altyapısında yetişse de Real Madrid'de forma giydiği süre boyunca efsane isimlerin arasına katılan Xabi Alonso burada 236 resmi maçta forma giydi. Bu süre içerisinde bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupa, bir LaLiga, iki Kral Kupası ve bir de İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

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Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yerini Avrupa futbolunun son birkaç yılına damga vuran dinamik ve gözde bir teknik direktörle doldurdu. Üstelik bu ismin bir Real Madrid efsanesi olması da eflatun-beyazlılar için ayrı bir anlam taşıyor.

Diğer taraftan Xabi Alonso, Real Madrid'in tüm dinamiklerine ve kültürüne tamamen adapte bir isim. Böyle bir hamlenin gerçekleşmesinin ardından, Santiago Bernabeu sakinlerinin iştahının fazlasıyla kabarmış olması oldukça normal görünüyor.