Manuel Angel ve David Jimenez ikilisi, geleceklerinin artık Real Madrid dışında olduğunun bilinciyle "La Fabrica" içinde ciddi bir şekilde antrenmanlara devam ediyor. İkili, İspanya'nın birinci ve ikinci lig kulüplerinden ve diğer Avrupa liglerinden gelen büyük ilgi ortasında en uygun teklifi bekliyor.

Akademi oyuncularının satışından elde edilen gelir 199 milyon avroluk rekor bir rakama ulaşmışken, İspanyol "AS" gazetesine göre, Jacobo Ortega'nın ardından ayrılacaklar listesindeki bir sonraki isim bu ikili olacak. Bu nedenle, ayrılıklarının bu kritik adımını sekteye uğratabilecek herhangi bir sakatlığı önlemek amacıyla bir önlem olarak Castilla'nın hazırlık ve resmi maçlarından çıkarıldılar.

Manuel Angel: beynin sahibi

Manuel Angel, birçok kulübün ciddi ilgisinin ardından geçen yaz ayrılmaya çok yakındı; bunların en ısrarcısı Levante'ydi, ayrıca Aston Villa'nın da kendisini kadrosuna katma girişimi vardı. Ancak o, bir sezon daha kalmayı tercih etti.

Geride kalan sezon boyunca Alvaro Arbeloa'nın, ardından Lopez de Lerma'nın gözetiminde kaptanlık pazubandını taşıdı ve kariyerini A takımla daha uzun vakit geçirerek noktaladı. Toplam 129 dakika süre alarak 7 maça çıktı ve bu süre zarfında seviyesinin daha üst bir seviyede oynamaya elverişli olduğunu kanıtladı.

22 yaşında ve 170 santimetre boyundaki Manuel, 2014 yılında Real Madrid akademisine katıldı ve Arbeloa önderliğindeki ünlü üçlü kuşağının en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu kuşakta Nico Paz, Gonzalo, Palacios ve Jacobo Ramon gibi isimler yer alıyordu. Arbeloa onu "maçın gidişatını tamamen değiştiren bir oyuncu" olarak nitelendirdi.

Kısa boyuna rağmen, zekası ve iki ayağını da aynı yetkinlikte kullanabilme yeteneğiyle orta sahaya hakimiyetini dayatıyor; öyle ki serbest vuruşları hem sağ hem de sol ayağıyla kullanıyor. Hatta kulüp içinden bazıları şakayla karışık şöyle diyor: "Kendisi bile sağ ayaklı mı yoksa solak mı olduğunu bilmiyor!"

Ve şimdi, Valdebebas'ta geçirdiği 12 yılın ardından, çevresindeki ilginin resmi tekliflere dönüşmesini ve kariyerinde yeni bir sayfa açmasını bekliyor.

David Jimenez: Arbeloa'nın sağ kolu

Beyinden eldivene geçiyoruz; sıra Manuel Angel'in aynı üçlü kuşağındaki takım arkadaşı David Jimenez'e geliyor. Jimenez, o istisnai sezonda 20 asiste ulaşmaya ramak kalmıştı.

Jimenez, sahada Arbeloa'nın sağ kolu olarak kabul ediliyor ve Valdebebas'ta birçok kişi onu "akademinin en iyi sağ ayağına" sahip oyuncu olarak nitelendiriyor. Tam bir hücumcu bek olan Jimenez, rakip sahada güçlü bir varlık göstermesiyle öne çıkıyor, duran toplardan birinci derecede sorumlu ve topa sahip olurken bir orta saha oyuncusunun sakinliğine sahip.

"Var gücüyle öne atılıyor, bir liderin kişiliğine ve Carvajal'in dokunuşuna sahip" sözleriyle onu akademi içinde özetliyorlar. Çocukluğunda idolü ve daha sonra en büyük destekçilerinden biri olan Arbeloa'nın kişiliğine benzer güçlü bir kişiliğe sahip bir oyuncu.

2004 doğumlu, 2013 yılında akademiye katılan ve 1.70 metre boyundaki Jimenez, geçen sezon A takımla son 153 dakikasını oynadı; bunun 91 dakikası Xabi Alonso yönetimindeydi ve teknik direktörlerde özel bir izlenim bıraktı. Real Madrid balonunun dışına adım atmaya yetecek kadar tecrübeye sahip ve yeni kariyerini başlatacak kıvılcımı bekliyor; herkesin er ya da geç geleceğine inandığı bir kıvılcım.

200 milyon avroyu aşan bir yaz

Manuel Angel ve David Jimenez'in ayrılmasıyla, Real Madrid'in akademi oyuncularının satışından elde ettiği gelir 200 milyon avro barajını aşacak; özellikle de Jacobo Ortega transferinden kulübün kasasına girecek 10 milyon avronun eklenmesiyle toplam 199 milyondan bu rakamın üzerine çıkacak.

Bu, Valdebebas içinde bazılarının "tarihi bir yaz" hakkında konuştuğunda öngördüğü şeydi ve şu an fiilen gerçekleşiyor; kulübün gelecekte birçok oyuncunun satış haklarından belirli yüzdeleri elinde tutmasıyla birlikte.

Şimdiye kadar satılan oyuncular listesinde şu isimler yer alıyor: Nico Paz (60 milyon avro), Gonzalo (40 milyon avro), Victor Muñoz (20,5 milyon avro), Gila (15 milyon avro), Alvaro Rodriguez (12,5 milyon avro), Alex Jimenez (12,5 milyon avro), Palacios (10 milyon avro), Jacobo Ortega (10 milyon avro), Fran Garcia (4 milyon avro), Mario Martin (3 milyon avro) ve Fran Gonzalez (3 milyon avro). Ayrıca Sistero, Yañez ve Juan Martinez gibi diğer oyunculara da büyük ilgi bulunuyor.