Portekizli José Mourinho ile Real Madrid gençler takımının teknik direktörü Álvaro López, içinde bulunduğumuz sezonun başında dikkat çekici bir rekabet yaşıyor. İkisi de özellikle Avrupa arenasında göz dolduran sonuçlar elde etti ve her ikisi de şu ana kadar tüm maçlarını kazandı. Bu tablo, kraliyet kulübünde hoca ile öğrencisini bir araya getiren ilişkiyi akıllara getiriyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Mourinho ile Álvaro López'i, gazetenin geçtiğimiz sezon Portekizli teknik adamın Real Madrid'e döneceği teyit edilmeden çok önce mercek altına aldığı ortak bir hikâye birleştiriyor.

Mourinho, kraliyet takımının teknik heyetinin başında bulunduğu ilk döneminde, şu anda gençler takımını çalıştıran oyuncuya A takımla ilk kez sahaya çıkma şansını 2012 yılında vermişti.

Aradan 14 yıl geçtikten sonra kader, hoca ile öğrencisini Valdebebas'ta zaferlerle dolu bir rekabette, özellikle Avrupa kupalarında bir araya getirdi; ikisi de tüm maçlarını kazandı.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

İki teknik direktör arasındaki karşılaşma, salı günü Real Madrid ve gençler takımı kafilelerini Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde yeni bir haftaya hazırlanmak üzere Atina'ya götürecek uçak yolculuğu sırasında yeniden gündeme gelecek.

Mourinho, Inter, Roma ve Leipzig karşısındaki üç maçının tümünü kazanarak tam puanı yakaladıktan sonra kıtanın bir numaralı turnuvasında zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor. Álvaro López ise geçtiğimiz haftada Leipzig'e karşı aldığı üçüncü galibiyetin ardından ulaştığı tarihî liderliği korumayı amaçlıyor.

Olağanüstü bir başlangıç

İki teknik direktör, Real Madrid'in aynı anda hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Gençlik Ligi'nde zirveye oturması şeklindeki tarihî bir başarıya yol açabilecek bir rekabette, sezon başında dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ediyor.

Mourinho, Real Madrid'i üst üste yedi galibiyetten oluşan muhteşem bir seriye taşıdıktan sonra Atina'ya gidiyor. Böylece takımın bu sezonki toplam galibiyet sayısı 14 maçta 12'ye ulaştı; La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 86'lık bir başarı oranı yakalandı.

Buna karşılık Álvaro López de Real Madrid takımları sıralamasındaki üçüncü takımın başında olağanüstü bir başlangıç yapıyor; 12 maçta 11 galibiyet elde ederek yüzde 92'lik bir başarı oranına ulaştı.

Álvaro López'in takımı maçlarını üç farklı turnuvada oynadı. La Liga'da yedi galibiyet ve bir beraberlikle lider durumda, UEFA Gençlik Ligi'nde ise üç galibiyetin ardından zirvede yer alıyor. Buna ek olarak 20 Yaş Altı Interkontinental Kupası finalinde de bir galibiyet kazandı.

Mourinho'nun, şu anda teknik direktörlük dünyasında başarıya ulaşan eski genç oyuncularından biri için gurur duyduğu kesin. Portekizli teknik adam ise onun kariyerinde örnek aldığı en önemli kişiliklerden biri olarak kabul ediliyor.