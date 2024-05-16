Real Madrid'de sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Luka Modric'in, Arda Güler talebi ortaya çıktı.

La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, şimdi gözünü 1 Haziran'da Borussia Dortmund ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına dikmiş durumda.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Alman devini mağlup edip Devler Ligi'nde zafere ulaşmak istiyor.

Bu arada Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler ile ilgili haberler gelmeye de devam ediyor.

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Son olarak Luka Modric'in, Arda Güler'den dolayı takımdan sezon sonu gönderileceği iddia edildi.

Detaylar neler?

FoxSports'ta yer alan habere göre Real Madrid'de Luka Modric'in ayrılığı kesinleşti. Alman orta saha Toni Kroos için ise pazarlıklar devam ediyor.

Real Madrid, ilk 11'deki yerini de kaybeden Modric ile sözleşme yenilemek istemedi. Bunun sebebinin ise Arda Güler olduğu iddia edildi.

Hırvat orta saha oyuncusunun, maaşını düşürmeyi bile kabul etmesine rağmen Real Madrid'in Modric'i kadrosunda tutmak istemediği bildirildi.

Sonuç olarak Madrid, Arda Güler'in daha fazla süre alabilmesi için Modric'ten vazgeçmiş durumda.

Arda Güler'in 2023-24 sezonu performansı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda toplamda 11 maça çıktı.

Yıldız futbolcu söz konusu 11 karşılaşmada 4 gol atmayı başardı. Arda, henüz asist üretemedi.