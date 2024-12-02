Real Madrid'de Kylian Mbappe, Arda Güler'i çıldırttı

Real Madrid-Getafe karşılaşmasında Arda Güler ve Kylian Mbappe arasında yaşanan pozisyon gündeme damga vurdu.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 15. hafta mücadelesinde evinde Getafe'yi konuk etti.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 33'e yükseltti ve lider Barcelona ile olan puan farkını bire indirdi.

Madrid ekibinin gollerini 30. dakikada Jude Bellingham ve 38. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

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Arda Güler ikinci yarıda

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, ikinci yarının başında Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

19 yaşındaki futbolcu, yüzde 95.7 pas isabetiyle oynarken dokuz ikili mücadelenin beşini kazanmayı başardı.

Mbappe adeta Arda'yı kahretti

Öte yandan Fanatik'in derlediği haberde Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında yaşananlara değinildi.

74. dakika hızlı Real Madrid hücumunda rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Arda Güler, topu bekletmeden Kylian Mbappe'nin koşu yoluna bıraktı.

Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

90+5. dakikada ise ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fransız yıldız, topu Arda Güler'e vererek kale alanına koşu yaptı.

Arda şık bir pasla Mbappe'yi bir kez daha kaleciyle karşı karşıya bıraktı, ancak Fransız yıldız bu topu da dışarıya gönderdi.

Arda Güler'in göz dolduran performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, Mbappe için; 'Arda Güler'in asistlerini mahvetti' yorumları yapıldı.