İspanyol devi Real Madrid'de Barcelona ile oynanacak El Clasico maçı öncesinde Arda Güler sürprizi yaşandı.

Los Blancos'ta forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, La Liga'nın 34. haftasında pazar günü Celta Vigo karşısında ilk 11'de maça başlamıştı.

Genç yetenek, sağ çaprazdan ayak içiyle şık bir gole imza atmış, Kylian Mbappe'ye de üçüncü golün asistini yapmıştı.

Real Madrid karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak lider Barcelona'yı takibini sürdürmüştü.

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Rodrygo'nun Real Madrid'deki geleceği tehlikeye girdi

Milli futbolcu, La Liga'daki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İspanyol spor medyasında bugün yine Türk futbolcu hakkında birçok yazı yayınlandı.

Arda'nın yükselen formunun Rodrygo'nun takımdaki geleceğine yönelik şüpheleri artırdığı yönündeki yorumlar, bunlar içerisinde en dikkat çekici olanlardandı.

'Arda Güler ilk 11'de olmalı'

Hafta sonunda oynanacak Barcelona-Real Madrid karşılaşmasında genç oyuncunun ilk 11'de görev yapması gerektiği değerlendirmesi yapıldı, 'El Clasico'da Arda yerine Rodrygo oynarsa bu hata olur' ifadesi kullanıldı.

Arda Güler'in Celta Vigo maçının dikkat çekici oyuncularından olduğu vurgulanarak "Daha merkezde oynayarak, hatta geriye çekilerek önemli olabileceğini gösterdi. Sergilediği gelişim onu gelecek yıl kiralık olarak gönderilmekten kurtarabilir" denildi.