Real Madrid, geçtiğimiz temmuz ayının sonunda, sezonluk biletleri veya maç biletlerini kulübün denetimi olmadan yeniden satan üyelere yönelik ağır cezalar içeren yeni disiplin yönetmeliğini yayımladı.

Kulüp, bu ihlalleri son derece ciddi vakalar olarak değerlendiriyor; nitekim yönetmeliğe aykırı biçimde bilet yeniden satışına karıştığı kanıtlanan üyelere verilecek cezalar üyeliğin kaybedilmesine kadar varabiliyor.

İspanyol «Mundo Deportivo» gazetesine göre, yeni yönetmelikle ilgili tartışma yalnızca bilet yeniden satışına yönelik cezaların ağırlaştırılmasıyla sınırlı değil; aynı zamanda kulübe, üyeleri ve sezonluk bilet sahiplerini özel hayatlarındaki görüş ve açıklamaları nedeniyle, sosyal medya platformlarında paylaştıkları içerikler de dahil olmak üzere, cezalandırma imkânı tanıyan başka maddelere kadar uzanıyor.

Yönetmelik, geniş çaplı eleştirilere yol açan iki madde içeriyor. Dokuzuncu maddenin yedinci bendi, «kulüp temsilcilerine fiil, jest veya sözlerle saygısızlık edilmesini ve/veya hakaret edilmesini» ciddi bir ihlal olarak kabul ediyor.

Onuncu maddenin on sekizinci bendi ise, kulübün saygınlığına, onuruna ve imajına zarar verebilecek ya da kulübün bir parçası olan veya onu temsil eden kişilere hakaret niteliği taşıyan veyahut Real Madrid'e doğrudan ya da dolaylı olarak ciddi zarar verebilecek her türlü fiili veya sözlü ya da yazılı açıklamayı son derece ciddi bir ihlal olarak değerlendiriyor.

Avukat Romero de la Osa, bu maddelerin ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı teşkil ettiği görüşünde. Kendisine göre kulüp, bir taraftarı bir yöneticiye hakaret ettiği veya onu küçük düşürdüğü gerekçesiyle kanuna aykırı hareket etmiş sayamaz; bu ancak yürürlükteki hukuki prosedürler aracılığıyla ve yargı önünde mümkün olabilir.

De la Osa şöyle ekledi: «Yazdıklarımı yazabiliyorum, çünkü Real Madrid kulübünün üyesi ya da taraftarı değilim. Öyle olsaydım, beni iki, üç yıl, hatta kalıcı olarak ihraç edebilir ve takımımı iki ya da üç yıl boyunca izlemekten men edebilirlerdi. Bu men cezasının etkisinin ne kadar büyük olduğunu görmüyor musunuz?»

Yeni sosyal disiplin yönetmeliğine göre, ciddi ihlaller işleyen üyelerin üyeliği bir ila iki yıl arasında geçici olarak askıya alınabilir ve/veya aynı süre boyunca kulüp tesislerine girmeleri yasaklanabilir.

Son derece ciddi ihlaller durumunda ise cezalar, üyeliğin iki ila üç yıl arasında askıya alınmasını ve/veya kalıcı olarak kaybedilmesini, ayrıca ihlali işleyen kişinin iki ila üç yıl boyunca kulüp tesislerine girişinin yasaklanması olasılığını da kapsıyor.

«El Confidencial» gazetesi, Real Madrid'in yaklaşık 50 üyesinin kulüp ofislerine bir mektup ileterek yeni ana tüzüğün görüşülmesi için bir dinleme oturumu düzenlenmesini talep ettiğini ortaya çıkardı.

Gazetenin belirttiğine göre kulüp mektubu teslim almayı reddetti; ancak üyeler mektubu taahhütlü posta yoluyla gönderdi ve bir yanıt alamamaları halinde yönetim kuruluna karşı hukuki yollara başvurmayı değerlendiriyorlar.