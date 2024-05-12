Real Madrid'de Brahim Diaz'dan Arda Güler'e: "Ailem gibi"

Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Brahim Diaz, 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Arda Güler ile Brahim Diaz oldukça yakın

Real Madrid şampiyonluk kutluyor

Brahim Diaz, Arda için samimi açıklamalar yaptı

NE OLDU? La Liga'da 36. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid, zaferini Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda taraftarlarla birlikte kutladı. Şampiyonluk kutlamalarında Arda Güler ile birlikte zaman geçiren Brahim Diaz, 19 yaşındaki oyuncuyla çok yakın olduklarını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Şampiyonluk kutlamalarında Real Madrid mikrofonuna konuşan Brahim Diaz, Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi."

BÜYÜK RESİM: Arda Güler geçtiğimiz haftalarda Barcelona zaferinin ardından Brahim Diaz ve Valverde'nin de aralarında bulunduğu grubu evinde ağırlamıştı. Arda Güler takım arkadaşlarına mangal yakarken halay çekmeyi de öğretti. Valverde, Brahim Diaz ve Arda Güler'li halay ekibi sosyal medyada beğeni toplamıştı.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğunu ilan ederken Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.