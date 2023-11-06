Real Madrid Menajeri Carlo Ancelotti, yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ın sakatlığıyla ilgili konuştu.

NE OLDU? Bellingham, Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı maçın ilk yarısında omzunu tutarak yere düştü, ancak tedavi gördükten sonra mücadeleye devam etmeyi seçti. 90 dakikayı tamamladı fakat maç boyunca omzunda bir bandajla oynamak zorunda kaldı.

NE DEDİLER: Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrasında Bellingham'ın sakatlığının ciddiyetinin belirlenmesi için ileri tetkiklere ihtiyaç duyacaklarını doğruladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Bellingham'ın omzunda bir sorun var. Yarın tıbbi testlere tabi tutulacak. Umarım Çarşamba günü Braga'ya karşı oynayabilir" diyerek yıldız futbolcusunun durumunun yapılacak sağlık kontrollerinin ardından belli olacağını duyurdu.

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Madrid, Rayo'ya karşı 22 şut atmasına rağmen galibiyeti alamadı. İspanyol devi, sahasında 0-0 beraberlikle mücadeleyi noktaladı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty Images

SIRADA NE VAR? Madrid Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile karşılaşacak ve Ancelotti, yıldız futbolcusunun yeniden ilk 11'de olmasını arzuluyor.