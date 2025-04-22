Real Madrid'de Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler'le ilgili ortaya bomba gibi bir iddia atıldı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bu sezon Carlo Ancelotti'den istediği kadar süre alamıyor.

Milli futbolcunun seçeneklerini düşündüğü ve yazın başka bir kulübe transfer olabileceği bildiriliyor.

Bayer Leverkusen sürprizi

Mehmet Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre; gelecek sezona Real Madrid takımında köklü değişiklikler olacağı net.

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Bu bağlamda Real Madrid başkanının, gelecek vaat eden genç bir oyuncuyu takımdan gönderme olasılığını değerlendirdiği söyleniyor.

Adaylardan biri de Bayer Leverkusen gibi kulüplerin hedefinde olan genç Arda Güler olarak görünüyor.

Xabi Alonso transferinde kullanılacak

İddialara göre Real Madrid, Xabi Alonso'nun Leverkusen ile sözleşmesini iptal edebilmesi için Arda Güler'i Alman takımına gönderecek.

Ancak bu kiralama olamyacak. Bunun yerine geri satın alma opsiyonu konulacak. Real Madrid bunu Nico Paz'ı Como'ya satarken yapmıştı.

Bu sayede İspanyol devi ihtiyaç halinde Arda'yı tekrar kadrosuna katma hakkına sahip olacak.

Şu anda yaz transfer döneminde bu ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini teyit edilemiyor ancak böyle bir seçeneğin varlığından bahsediliyor.