Real Madrid'de Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında 10 numara krizi yaşandı. Arda'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Real Madrid efsanesi Luka Modric, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından takımdan ayrıldı. Yıldız futbolcu AC Milan'a imza atınca Los Blancos'un 10 numarası boşta kaldı.

Luka Modric, son maçının ardından otobüsten indikten sonra Arda Güler'e 10 numaralı formasını teslim etmişti. Hırvat yıldız, bu esnada duygusal anlar yaşamıştı.

Bu arada Real Madrid'in 10 numaralı forma ile ilgili kararı belli oldu. Kulübün, bu formayı Arda Güler'e değil Kylian Mbappe'ye vereceği ortaya çıktı.

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Kylian Mbappe'nin Instagram hesabına Türk akını

Bu kararın duyulmasının ardından Arda Güler hayranları harekete geçti. Türk futbolseverler, Kylian Mbappe'nin Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttu. Türkler, Mbappe'nin 10 numarayı Arda'ya bırakması gerektiğini yazdı.

Bu kararın duyulmasının ardından Arda Güler hayranİspanyol basınından Defensa Central'ın haberine göre Arda Güler, Real Madrid'in 10 numaralı formayı Kylian Mbappé'ye vermesine ne kızmış ne de hayal kırıklığına uğramış.arı harekete geçti. Türk futbolseverler, Kylian Mbappe'nin Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttu. Türkler, Mbappe'nin 10 numarayı Arda'ya bırakması gerektiğini yazdı.

Arda Güler'in konuyla ilgili, "Bu konuda endişeli değilim, sadece oynamak istiyorum. Bu tür şeylere kulüp karar verir" dediği söyleniyor. Haberin devamında Türk yıldızın Xabi Alonso ile birlikte önemli bir rol oynayacağı ve bundan çok daha fazla keyif alacağı vurgulanıyor.