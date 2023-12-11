Real Madrid'in, genç süper solak Arda Güler ile alakalı kararını değiştirdiği iddia edildi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, İspanyol devi ile henüz ilk resmî maçına çıkamadı.

A Millî Takım yıldızının sahalara ne zaman döneceği merakla beklenirken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta antrenmanlarının temposu artacak. Arda Güler'in takıma dönmesi çok yakın. Ancak Arda'nın yılın son maçlarında mı, yeni yılın başında mı oynayacağını söyleyemem" ifadelerini kullanıp iyi haberi vermişti. Şimdi ise Arda ile ilgili yeni haberler geldi.

Detaylar neler?

MARCA'da yer alan habere göre Arda'nın normalde 2024 yılında ilk kez forma giymesi bekleniyordu ancak kulüp, bu konuda kararını değiştirdi.

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Hafta içi Union Berlin ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sahada olması beklenmeyen Arda için kalan iki seçenek var: La Liga'daki Villarreal ve Athletic Bilbao maçları... Bu iki karşılaşma, 2023'te Madrid'in son maçları olacak.

Haberde ayrıca Carlo Ancelotti'nin, Arda'nın yeteneğinden çok etkilendiği de vurgulandı.