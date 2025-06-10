Real Madrid'de Arda Güler için şok sözler! Gündeme bomba gibi düştü...

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

İspanyol devi Real Madrid, River Plate forması giyen Franco Mastantuono'yu kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

İspanyol teknik direktör Alvaro Benito, 17 yaşındaki Franco Mastantuono ile Arda Güler için olay bir kıyaslamada bulundu.

'Arda Güler'den daha yüksek seviyede'

Franco Mastantuono'nun Arda Güler'den daha yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Alvaro Benito, "Konuşulması gereken konu pozisyon, ama çocuk inanılmaz bir futbola sahip, farklı bir futbol, farklı bir yetenek. Onu Arda Güler'den daha yüksek bir seviyede görüyorum" dedi.

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Alvaro Benito ek olarak da şu ifadeleri kullandı: "Arda'yı daha çok organizatör, fikir sahibi biri olarak görüyorum, ama bu oyuncu daha denge bozucu ve daha yaratıcı.

Real Madrid'de daha ileriye oynamak için dünya çapında pozisyonunda top 2 veya top 3 olman gerek."

Xabi Alonso daha fazla forma şansı verebilir

A Milli Takım ile birlikte ABD'de bulunan Arda Güler, ABD karşısında alınan galibiyette ay-yıldızlıların ilk golüne imza atmıştı.

Meksika karşısında da Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın en büyük kozlarından biri olması beklenen Arda Güler, Milli Takım kampının ardından Real Madrid'e geri dönecek ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Carlo Ancelotti'nin ardından göreve gelen Xabi Alonso, bu turnuvada Arda Güler'e sık sık şans vermeyi düşünüyor. Yeni sezon planlamasını da bu performansa göre yapacak.