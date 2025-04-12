Real Madrid'de Arda Güler ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. Söz konusu haberi İspanyol basını duyurdu.

İspanyol basını, Arda Güler hakkındaki transfer iddialarını gündeme taşımaya devam ediyor.

Don Balon'da yer alan habere göre; Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin takımda kalması durumunda ayrılmak istediğini kulüp başkanı Florentino Perez’e iletti.

Bu sürpriz gelişme, sezon boyunca yeterli forma şansı bulamayan Arda’nın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

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Real Madrid'in kararı merakla bekleniyor

İspanyol basını, genç oyuncunun düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğünü öne sürerken, Real Madrid yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.

Ancelotti'nin takımın başında kalması halinde Arda’nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon Real Madrid formasını 33 resmi maçta terleten Arda Güler, 3 gol ve 7 asist yaptı.

Alaves deplasmanında yine yedek

Öte yandan Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 31. hafta mücadelesinde yarın akşam Alaves ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lider Barcelona'nın dört puan gerisinde bulunan Los Blancos'ta tek hedef galibiyet.

Zorlu mücadelede milli futbolcu Arda Güler'in yine yedek kulübesinde olması bekleniyor.