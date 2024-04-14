Real Madrid'de Arda Güler'den beklenmedik ayrılık kararı

Arda Güler sezon başında imza attığı Real Madrid'den ayrılık kararı alırken Carlo Ancelotti bu fikre olumlu bakıyor.

Arda Güler, Real Madrid'de süre alamıyor

Genç oyuncu takımdan ayrılık kararı aldı

Carlo Ancelotti gidişini onayladı

NE OLDU? Geçen yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımında yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve bir gol kaydetti. 19 yaşındaki oyuncunun İspanyol devinden ayrılık kararı aldığı söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Gazeteci Ramon Alvarez de Mon'un haberine göre, Arda Güler, Real Madrid'e gelecek sezon takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Carlo Ancelotti de Arda'nın kiralık olarak başka takıma gitmesine sıcak bakıyor. 19 yaşındaki oyuncunun geleceği için şimdi son sözü Real Madrid söyleyecek.

DAHA FAZLASI: Carlo Ancelotti'nin teknik ekibinde yer alan oğlu Davide'nin babasına Arda Güler'in Mallorca maçında oynaması için baskı yaptığı söyleniyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Manchester City ile karşılaşacak olan Ancelotti, bu zorlu karşılaşmadan önce çıktıkları Mallorca maçında Arda Güler'e şans vermedi.

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SIRADA NE VAR? Mallorca'yı Tchouameni'nin golüyle 1-0 mağlup eden Real Madrid La Liga'da bir sonraki maçını 21 Nisan'da Barcelona ile oynayacak. Ancak bu zorlu mücadeleden önce 17 Nisan'da bir başka çekişmeli maça çıkacaklar. Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında karşılaşacaklar.