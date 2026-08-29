İspanya Futbol Federasyonu, İspanya La Liga karşılaşmaları kapsamında yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak olan Real Madrid-Malaga maçının hakemliğine Juan Martinez Munuera'yı atadığını açıkladı. Video yardımcı hakem (VAR) görevini ise Daniel Jesus Trujillo üstlenecek.

Martinez Munuera, Real Madrid ile dolu dolu bir geçmişe sahip. İspanya La Liga'da takımın 40 maçını yönetti ve bu maçlarda kulüp 26 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Buna rağmen hakemin adı, Real Madrid taraftarları ve kulüp yönetiminin bazı eleştirileriyle anıldı. Kulüp yönetimi, hakemin 2023-2024 sezonunda oynanan maçlardan birine ilişkin raporunda yer alan ifadeler nedeniyle daha önce kendisi hakkında şikâyette bulunmuştu.

Martinez Munuera, geçen sezon Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda Athletic Bilbao'ya karşı oynadığı son maçı yönetmiş, karşılaşma Kraliyet ekibinin 4-2'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Hakemi çevreleyen tartışmalara rağmen, Real Madrid, 2022-2023 sezonundan bu yana Martinez Munuera'nın yönettiği İspanya La Liga maçlarında kendi sahasında hiçbir mağlubiyet yaşamadı.

Buna karşılık İspanyol hakem, İspanya La Liga'da Malaga'nın 12 maçını yönetti; bu maçlarda takım 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Endülüs ekibiyle son maçı ise 2017-2018 sezonundaydı.

Yarınki karşılaşma, iki takım arasında Martinez Munuera yönetiminde geçmişte yaşanmış bir anıyı da taşıyor. Hakem, 2013-2014 sezonunda Real Madrid-Malaga maçını yönetmiş, karşılaşma La Rosaleda Stadı'nda Kraliyet ekibinin tek golle kazandığı sonuçla sona ermişti.