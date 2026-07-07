Real Madrid, “Courtois sonrası” planını başlatıyor… Lunin adaylar arasında yer almıyor

Thibaut Courtois, Santiago Bernabéu’da hâlâ tartışmasız birinci kaleci olsa da, Real Madrid yönetimi zamanın kimseyi beklemediğinin farkında olarak, Belçikalı devin sonrası döneme yönelik planlamaya fiilen başladı.

34 yaşındaki Courtois’in sözleşmesi, bu yıl imzaladığı yenilemeyle 2027 yazına kadar uzanıyor. Belçikalı kalecinin bu tarihten sonra da “Los Blancos”ta kalmak istediğini açıkça belirtmesine rağmen, kulüp, dünyanın en iyi kalecilerinden birinin mirasına yakışır bir halefi bulmak için acele etmeden sakin bir şekilde hareket ediyor.

İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesine göre, sürpriz bir şekilde 27 yaşındaki Ukraynalı Andriy Lunin, 27 yaşında, takımda olmasına rağmen Courtois’in halefi adayları arasında yer almıyor. Kulüp içinden kaynaklar, teknik yönetimin onu uzun vadeli stratejik bir alternatif olarak görmediğini, özellikle de José Mourinho’nun teknik direktörlük görevini sürdürmesi ve Courtois’i tartışmasız ilk tercih olarak görmesi nedeniyle, vurguluyor.

"Valdebebas" koridorlarında çeşitli isimler dolaşmaya başladı ve Brighton ile Hollanda Milli Takımı'nın kalecisi Hollandalı Bart Verbroeken, takip haberlerinde giderek ivme kazanan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, Real Madrid yönetimi “aceleci davranmama” politikasını vurguluyor. Kulüp, transfer piyasasını yakından takip ediyor ve herhangi bir acil duruma karşı, akademi oyuncularını da göz ardı etmeden masaya birden fazla seçenek koyuyor.

Fran González, “La Fábrica”dan öne çıkan isimlerden biri olarak görülüyor, ancak şu anda A takımın kalesini koruyacak kadar hazır olup olmadığı konusunda bazı şüpheler var.

Kulüp yönetiminin açıkça vurguladığı nokta, Courtois’in "şu anda yeri doldurulamaz" ve yeni bir kaleciyle sözleşme imzalamak masadaki acil bir konu değil; zira "Los Merengues" yetkilileri, kendilerinin bolca zamanları olduğunu ve her sezonun, Belçikalı kalecinin döneminin sona ermesinden sonra bayrağı devralabilecek yeni yetenekleri ortaya çıkardığını düşünüyor.

Böylece Real Madrid, dikkatli adımlarla ilerliyor: Courtois’yi mümkün olduğunca uzun süre takımda tutarken, kulübün projesinin temel taşlarından biri olarak gördüğü kaleci pozisyonunda onun ayrılışının bir boşluk yaratmamasını sağlayacak sakin bir halefiyet planı oluşturuyor.