Real Madrid, Courtois'nın halefini belirledi: Premier Lig'den sürpriz bir isim

Real Madrid, Thibaut Courtois'nın kariyerinin son aşamalarına yaklaşması nedeniyle, kaleci mevkisinin geleceğini planlamak için erken harekete geçti ve önümüzdeki yıllarda Kraliyet ekibinin kalesini korumak için Brighton kalecisi Hollandalı Bart Verbruggen'i olası seçenekleri arasına kattı.

"Sport Bild" gazetesi, gazeteci Ben Fernandez Santos'a dayandırarak, Real Madrid'in Premier Lig'deki performanslarıyla dikkat çeken ve Brighton ile Hollanda Milli Takımı'ndaki seviyesi sayesinde birçok büyük Avrupa kulübünün ilgisini çeken Hollandalı kalecinin seviyesindeki gelişimi takip ettiğini doğruladığını aktardı.

24 yaşındaki Verbruggen, Brighton saflarındaki temel unsurlardan birini temsil ediyor ve genç yaşına rağmen uluslararası tecrübeye sahip.

Kaleci, son olarak takımının deplasmanda 1-0 kazandığı maçta kalesini gole kapatarak Manchester City karşısında dikkat çekici bir performans sergiledi.

Verbruggen'in Brighton ile olan ve 2028 yılında sona erecek sözleşmesinin bitiş tarihi, onunla anlaşmayı Real Madrid için uygun bir seçenek haline getirebilecek faktörlerden biri; özellikle de bu zamanlama, Belçikalı kalecinin sözleşmesini aynı yıla kadar uzatması halinde Courtois'nın sözleşmesinin beklenen bitiş tarihiyle aynı döneme denk geliyor.

Real Madrid'in Hollandalı kaleciye olan ilgisi, kulübün şu an için Courtois'dan vazgeçmeye hazırlandığı anlamına gelmiyor; zira tahminler, Belçikalının 36 yaşında olacağı 2028 yılına kadar sözleşmesini uzatmaya yaklaştığına işaret ediyor ki bu durum yönetime, acele etmeden ondan sonraki dönemi planlama fırsatı veriyor.

Real Madrid'in geleceğe yönelik ilgisi Verbruggen ile sınırlı değil; zira son aylarda kulübün adı aralarında Portekizli Diogo Costa, Fransız Guillaume Restes, İtalyan Gianluigi Donnarumma'nın yanı sıra Lucas Bruggemans ve İspanyol David Raya'nın da bulunduğu bir dizi kaleciyle anıldı.

Bununla birlikte, Verbruggen'in takibinin onu kadroya katmaya yönelik resmi bir hamleye dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netleşmedi; ancak adı, Courtois'nın takımdaki döneminin sona ermesinden önce kaleci mevkisinin geleceğini güvence altına almaya çalışan Real Madrid yönetiminin önündeki seçenekler arasına girdi.