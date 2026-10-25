Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın, bugün pazar günü El Clasico'da oynanacak Barcelona maçında forma giymeyeceğini açıkladı.

Real Madrid, resmi sitesinde yayımladığı açıklamada şunları ifade etti: "İspanya Ligi'nin onuncu haftasında bugün pazar akşamı oynanması planlanan Real Madrid-Barcelona maçında Thibaut Courtois'nın grip belirtileri nedeniyle son anda forma giyemeyeceği teyit edildi."

Kraliyet kulübünün açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Kaleci Illia Voloşin, Courtois'nın yerine Real Madrid'in El Clasico kadrosuna dahil oldu."

Courtois bu sezon farklı kulvarlarda Real Madrid formasıyla 12 maça çıktı; bu maçlarda kalesinde 14 gol gördü ve yalnızca iki kez gol yemeden sahadan ayrıldı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Barcelona karşısında oynanacak El Clasico'da Ukraynalı Andriy Lunin'in Real Madrid'in ilk kaleci olarak sahaya çıkması bekleniyor.

Real Madrid, El Clasico öncesinde 21 puanla La Liga'da üçüncü sırada yer alırken, Barcelona 27 puanla ligin lideri konumunda bulunuyor.



