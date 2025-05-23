Real Madrid, Carlo Ancelotti ayrılığını açıkladı

Real Madrid, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanan Carlo Ancelotti ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Real Madrid'de Ancelotti dönemi sona erdi

İtalyan, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek

Yerini Xabi Alonso'nun alması bekleniyor

NE OLDU? Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar resmen ayrıldı. İspanyol devi sosyal medyadan yaptığı "Hoşçakal Carlo" paylaşımıyla kulüpte bir dönemin kapandığını duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesi beklenirken Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun oturması planlanıyor.

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in başına ilk olarak 2013 yazında geçmiş ve 2015 yazında kulübe veda etmişti. Ardından İspanyol devinde teknik direktörlük koltuğuna 2021 yazında oturan Carlo birçok başarının ardından Real Madrid'e veda etti.

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Carlo Ancelotti, Real Madrid'in başında 3 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken iki kez La Liga'da şampiyonluk yaşadı.

Ancelotti, Real Madrid ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

SIRADA NE VAR? Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Brezilya'yı 2026 Dünya Kupası'na kadar yönetecek olan Ancelotti'nin, gelecek ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Elemeleri maçlarında milli takımın başında olacağı belirtildi.