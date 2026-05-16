The Athletic'in haberine göre, Dani Carvajal bu sezonun ardından Real Madrid'den ayrılacak. Real Madrid, bu yaz sona erecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

34 yaşındaki sağ bek için sözleşme uzatmasının mümkün olup olmadığı uzun süredir tartışma konusuydu. Son sezonlarda, kısmen sakatlıklar nedeniyle, çok az süre alabilmişti.

Carvajal, geçen sezonun büyük bir bölümünü çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Bu sezon da yeni bir diz sakatlığı ve ayağındaki bir yaralanma gibi nedenlerle ciddi fiziksel rahatsızlıklar yaşadı.

The Athletic'e göre kulüp, Carvajal'ın sona eren sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Defans oyuncusu da bu durumdan haberdar.

Kariyerine nerede devam edeceği henüz bilinmiyor. Kaynaklar, bölgedeki karışıklıklar nedeniyle Suudi Arabistan veya Orta Doğu'daki başka bir ülkeye transferinin "zor" olduğunu bildiriyor.

Carvajal, Real Madrid'in altyapısından yetişti ancak 2012'de Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Bir yıl sonra Real Madrid onu geri satın aldı.

O zamandan beri İspanyol kulübü için 449 resmi maçta forma giydi. Bu dönemde altı kez Şampiyonlar Ligi ve dört kez lig şampiyonluğu kazandı. 52 kez milli formayı giyen Carvajal, İspanya milli takımı için son maçına geçen yıl eylül ayında çıktı.