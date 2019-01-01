Real Madrid Bruno Fernandes yarışına dahil oldu

İspanyol kulübünün yeni hedefinde Sporting Lizbon'un on numarası Bruno Fernandes var.

İspanya ekiplerinden , Ligi takımlarından forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i transfer listesine aldı.

Real Madrid, ve 'ın transfer listesinde yer alan Bruno Fernandes için transfer girişimlerine başladı.

24 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Sporting Lizbon oyuncusuna gelen 60 milyon euro'luk teklifi reddetti.

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Ojogo gazetesi Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın genç futbolcuyu takımında görmek istediğini ve 70 milyon euro teklif etmeye hazırlandığını iddia etti.

Bruno Fernandes geçen sezon çıktığı 53 maçta 32 gol, 18 asist ile sezonu tamamlamıştı.