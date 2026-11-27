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Brahim Diaz, kariyerine Real Madrid'de devam edecek. Faslı hücum oyuncusunun sözleşmesi bu sezonun sonunda, 30 Haziran 2027'de sona erecekti. Bir süredir İtalya'dakiler de dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle adı anılıyor, olası ayrılığına ilişkin çok sayıda söylenti gündeme geliyordu.

Ancak Madrid kulübünün resmî açıklamayla doğruladığı üzere, 1999 doğumlu oyuncu bugün Real Madrid'le olan sözleşmesini beş yıl daha uzattı.

SÖZLEŞME UZATILDI: Brahim Diaz, Serie A'da Milan'da kiralık geçirdiği yılların ardından 2023 yazında dört yıllık sözleşmeyle Real Madrid'e dönmüştü. O tarihten bu yana performansı inişli çıkışlıydı. Real Madrid bugün sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzatma kararı aldı.

KULÜBÜN AÇIKLAMASI: Real Madrid CF ve Brahim Díaz, oyuncumuzun sözleşmesini uzatmak için anlaşmaya vardı. Díaz, 30 Haziran 2031'e kadar kulübümüzde kalacak. Brahim, 2019'da 19 yaşındayken Real Madrid'e katıldı. Formamızı giydiği altı sezonda 173 maça çıktı ve yedi kupa kazandı: bir Şampiyonlar Ligi, bir Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupası, iki La Liga şampiyonluğu ve iki İspanya Süper Kupası. Fas millî takımında da oynayan Brahim, şu ana kadar 36 maçta 15 gol attı. 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın gol kralı oldu.

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MOURINHO YÖNETİMİNDE AZ SÜRE ALIYOR: Faslı oyuncunun sözleşmesindeki durum ve José Mourinho yönetiminde az süre alması, birçok Avrupa kulübünü olası bir transfer için kendisiyle temasa geçmeye yöneltmişti. Kulüpler önce yazın, şimdi de ocak ayında girişimde bulundu.



Special One yönetiminde 10 maça çıkan ve tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere dört asist yapan Diaz, yalnızca iki kez ilk 11'de başladı. Diğer maçlarda en fazla 20 dakika oynadı; Barcelona karşısında ise maçın tamamını yedek kulübesinde geçirdi.

İTALYA'YA DÖNÜŞ YOK: Özellikle Brahim Diaz için Juventus yazın harekete geçmiş, hücum hattında düşük maliyetli bir transfer yapmak üzere temas kurmaya çalışmış, ardından başka hedeflere yönelmişti. Milan'a ilişkin söylentiler hiçbir zaman doğrulanmadı. Milan ise bir süredir Real Madrid'deki Endrick'i takip ediyor. Roma ve Napoli'nin ilgisi de arka planda devam ediyordu. Ancak son günlerde giderek daha somut hâle gelen bu sözleşme uzatma kararı, iki İtalyan kulübünü transferden uzaklaştırmıştı.