Real Madrid, Bouadi ile sözleşme imzalamak için yeni bir adım attı

Real Madrid yetkilileri, Lille ve Atlas Aslanları’nın orta saha oyuncusu Faslı Ayoub Bouadi ile ilgili transfer görüşmelerinde yeni bir adım attı.

2026 Dünya Kupası başlamadan önce yayınlanan haberlerde, Bouadi'nin adı Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in yanı sıra İngiltere Premier Ligi'ndeki birçok kulüple da anılmıştı.

Bouadi'nin Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Brezilya karşısında Fas formasıyla sergilediği muhteşem performansın ardından, Real Madrid'in Atlas Aslanları'nın yıldızıyla sözleşme imzalamaya yönelik haberler gündeme geldi.

"AS" gazetesinin ünlü muhabiri Robin Martin, "X" ağındaki hesabında şöyle yazdı: "Dün, Boston'da Real Madrid'den bazı yetkililer, İskoçya-Fas maçında Ayub Bouadi'yi izliyordu."

Bouadi, 2026 Dünya Kupası’nın ilk iki turunda Fas’ın 4 puan toplamasına öncülük etti ve Atlas Aslanları bir sonraki tura yükselme yolunda güçlü bir adım attı.

2026 Dünya Kupası maç takvimine göre, Fas milli takımı grubunu lider olarak tamamlayarak tur atlarsa, 29 Haziran'da Hollanda, İsveç, Japonya ve Tunus'un yer aldığı 6. grubun ikincisiyle 32'li turda karşılaşacak.

İkinci sırada yükselirse ise 30 Haziran'da aynı grubun lideriyle karşılaşacak.

Fas milli takımı İskoçya’ya karşı maçı kaybedip üçüncü sırada en iyi 8 takım arasına girerse, 32’li turda iki olasılık söz konusu olacaktır.

Ya 1 Temmuz’da Fransa, Norveç, Irak ve Senegal’in yer aldığı 9. grubun lideriyle karşılaşacak ya da aynı gün 1. grubun liderliğini garantileyen Meksika ile oynayacak.