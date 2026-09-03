Real Madrid, İspanya Ligi kapsamında yarın akşam Sevilla şehrinde oynanması planlanan Real Betis karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı; ancak beyaz takımda 7 oyuncunun eksikliği sürüyor.

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, yarınki maç öncesinde sakat oyuncularından hiçbirini yeniden kadrosuna katamadı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Real Madrid'de şu isimler forma giyemeyecek: Aurélien Tchouaméni, Endrick, Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio ve Thiago Pitarch.

Buna karşılık, son günlerde Racing'den kulübe katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergio Martínez'in Real Madrid'in kadrosunda yer alması bekleniyor.

Martínez'in başlangıçta Castilla takımına katılması planlanıyordu, ancak şu anda ilk takımla çalışıyor ve Betis karşılaşmasında Real Madrid kadrosunda ilk kez yer alabilir.

Ayrıca Mario Rivas ve Cestero ikilisinin de kadroda yer alması bekleniyor.

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Real Madrid, resmi internet sitesi aracılığıyla son antrenman seansının, taktiksel çalışmaya geçilmeden önce oyuncuları canlandırmak için "rondo" alıştırmalarıyla başladığını açıkladı.

Oyuncular daha sonra baskı ve topa sahip olma üzerine çalışmalar yaptı; seans, sınırlı alanlarda oynanan küçük maçlarla sona erdi.

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