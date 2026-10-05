Bir basın raporu, bugün Pazartesi, Fransız Michael Olise'nin son günlerde Bayern Münih içinde ciddi bir endişeye yol açtığını belirtti.

Olise, Bayern Münih ile 2029 yazına kadar sözleşmeyle bağlı, ancak başta Real Madrid olmak üzere birden fazla kulübün kendisini kadrosuna katma arzusu nedeniyle kulüp sözleşmeyi uzatmak istiyor.

Bayern Münih yetkililerinin, Olise'nin satılık olmadığına ve Real Madrid'in onu transfer etmeye yönelik tüm girişimlerinin başarısız olacağına dair teminatlarına rağmen.

Alman "Bild" gazetesine göre, Bayern Münih Olise konusunda endişeli; çünkü kulüp, özellikle oyuncunun bir fesih tazminatı maddesi talep etmesiyle birlikte, Fransız oyuncunun sözleşmesini yenileme isteğinden tam olarak emin değil.

Bayern'in tutumu net ve kararını vermesi için ona gelecek yazdan daha uzun bir süre tanımayacak; zira Fransız oyuncunun sözleşme yenilemeye bağlı olmadığını düşünüyorlar.