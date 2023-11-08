Real Madrid, Bayern Münih'in yıldızını Kylian Mbappe'nin alternatifi olarak belirledi

Real Madrid, Kylian Mbappe transferinin bir kez daha başarısız olması ihtimaline karşı gözünü Bayern Münih'in yeteneği Jamal Musiala'ya dikti.

Mbappe, Real Madrid'i hedefinde

Ancak İspanyol devi gözünü Musiala'nın da üzerinde tutuyor

Musiala'yı Guardiola da istiyor

NE OLDU? Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi yılan hikayesine dönerken Fransız golcünün İspanya'ya gidebilmek için sadakat bonusundan vazgeçtiği iddia edilmişti. Ancak Real Madrid, Kylian Mbappe ile görüştüğü haberlerini yalanladı çünkü bu transfer gerçekleşmezse hedeflerinde başka bir oyuncu var.

BÜYÜK RESİM: Bild'in haberine göre, Real Madrid, Kylian Mbappe transferinde sorun yaşaması halinde Bayern Münih'in genç yeteneği Jamal Musiala'yı kadroya katmak istiyor. Jamal Musiala'yı Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın da istediği iddia edilmişti.

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