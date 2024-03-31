Son 10 yılda istediği birçok futbolcuyu transfer etmeyi başaran Bayern Münih, Arda Güler transferinde aynı başarıyı gösteremedi.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, yetenekleri ve potansiyeli ile gündemde kalmaya devam ediyor.

Millî maç arasında Türkiye A Millî Futbol Takımı formasıyla iki maça çıkan 19 yaşındaki yıldız, şimdiden Avrupa'nın diğer devlerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Arda Güler ile ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia daha geldi.

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İddialar neler?

Fanatik'in, İspanyol basınından Planeta Real Madrid'i kaynak göstererek yazdığı habere göre Bayern Münih, Arda Güler'e talip oldu.

Ancak Madrid, Alman devine jet bir yanıt vererek genç oyuncunun kesinlikle bonservisiyle gönderilmeyeceğini bildirdi.

Asla satılmayacak

İşte söz konusu haberde yer alan ifadeler:

"Eski Fenerbahçe oyuncusu iyi bir pazara sahip ve şimdiden birkaç talibi var. Bunlardan biri de Madrid'in dost kulübü Bayern Münih.

"Hatta onun için ilginç bir teklif yapmayı düşündükleri bile söyleniyor.

"Ancak her şeye rağmen Real Madrid'in üst düzey yetkilileri onu satmayı hiç düşünmüyor. Çünkü Arda'nın önemli bir yere gelebileceğini vurgulamaktan vazgeçmiyorlar.

"Valdebebas'taki yetkili ağızlar Arda'nın sadece zamana ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

"Hatta millî maç arasından genç oyuncunun daha önemli hale gelebileceğini düşünenler bile var."