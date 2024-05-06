Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Cadiz maçında Arda Güler'i özel olarak takip etti ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı için hayrete düştü.

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında taraftarı önünde Cadiz ile karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Santiago Bernabeu'da rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Barcelona yenildi, Real Madrid şampiyon oldu

Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ise hafta sonunda Girona deplasmanındaydı. Xavi'nin öğrencileri 4-2 mağlup olunca Real Madrid La Liga'daki 36. şampiyonluğunu elde etti.

Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı

Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Arda Güler'in Cadiz maçındaki 66 dakikalık performansını çok beğendiği ortaya çıktı. Başkanın, yıldız futbolcu ile ilgili olumlu sözler aktardığı bildirildi.

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Fanatik'in İspanyol basınına dayanarak derlediği habere göre Başkan Florentino Perez, Arda Güler'i izledikten sonra şunları söyledi:

"Bu çok karmaşık bir durum! Bu kadar az oynamasına rağmen, insanlardan bu kadar sevgi görmesi... Nasıl olur? Bu çok iyi!"