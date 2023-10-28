Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den El Clasico öncesi Barcelona'yı baskıya sokan karar

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, iki kulüp arasında yaşanan gerilim nedeniyle El Clasico'yu izlemeye gitmeyecek.

Perez, Barcelona maçını izlemeyecek

Nisan 2023'te oynanan maça da katılmamıştı

Negreira davasında Barcelona'nın üzerindeki baskı artıyor

NE OLDU? The Athletic'in haberine göre Florentino Perez, Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak El Clasico'ya katılacaktı ancak son dönemde yaşanan gerginlik nedeniyle maça gitmekten vazgeçti. Real Madrid yönetimi, Barcelona yöneticisi Mikel Camps'in Vinicius Jr. hakkında attığı bir tweet nedeniyle öfkeli. Mikel Camps'ın Vinicius Jr. hakkında "Bu ırkçılık değil, o palyaço bir tokadı hak ediyor" sözleriyle tweet attığı ve daha sonra bu tweeti sildiği iddia edilmişti.

BÜYÜK RESİM: Carlo Ancelotti, Florentino Perez'in maça katılmama kararına destek verdi: "Bildiğim şey şu ki başkanın aldığı kararlar kulübün iyiliği için. Yaptığı her şeyi kulübün iyiliği için yapıyor."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Haberin devamı aşağıda

Getty

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Real Madrid ile Barcelona, 28 Ekim'de Katalan devinin ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.