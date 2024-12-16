Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, takımın 19 yaşındaki süper solağı Arda Güler'e tarihe geçecek bir söz verdiği ortaya çıktı.

Real Madrid'de, Türk futbolseverlerin çok yakından takip ettiği Arda Güler ile alakalı gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. İspanyol devi, LaLiga'nın 17. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri kaybettiği iki puanla liderlik fırsatını tepti. Fakat Arda Güler için karşılaşma oldukça iyi geçti.

Gol de attı ancak ofsayta takıldı

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin eski yıldızı, iki asist yaptı. Bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan milli futbolcu, santradaki şutuyla da geceye damga vurdu ve Carlo Ancelotti'ye öz güveninin yüksek olduğunu gösterdi.

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Öte yandan Fanatik'in haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'e söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü.

Real Madrid iki puan kaybetmiş olsa da hafta sonu, Arda Güler için güzel geçti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, 39'da Valverde'nin, 56'da ise Rodrygo'nun gollerinden önce pası vererek iki asist yaptı.

İspanyol basını, Real Madrid'in puan kaybının ardından takımı eleştirirken Arda Güler'in santradan şutuna da değindi. MARCA'dan Joel Del Rio santrada yaşananları, "Türk oyuncu ilk düdükle birlikte sol ayağını denedi. Kaleci Batalla'yı aradı. ama o da uyanıktı" yazdı.

Florentino Perez'den Arda Güler'e kaptanlık sözü

Öte yandan Fanatik'in Defensa Central kaynaklı haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Arda Güler ile görüştüğü iddia edildi.

Perez'in genç oyuncuya, "Uzun yıllar sonra Real Madrid'in kaptanı olacaksın, göreceksin" dediği bildirildi.