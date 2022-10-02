NE OLDU? Nisan 2021'de bir dizi üst düzey Avrupa kulübü; Florentino Perez, İngiltere, İspanya ve İtalya'daki diğer seçkin kulüp sahiplerinin öncülüğünde bir Avrupa Süper Ligi planlarını açıkladı.

Fikir açıklandığı kadar çabuk çöktü, ancak Madrid başkanı Perez, benzer bir formatın futbolu iyileştireceği fikrinde kararlı.

NE SÖYLEDİ: Real Madrid genel kurulunda konuşan Perez, "Futbol hasta. Gençler gittikçe daha az ilgileniyor.

"Küresel eğlence savaşını kaybediyoruz. UEFA dünya tenisinden sorumlu olsaydı, sadece Nadal vs. Federer maçı iki veya üç kez, Nadal-Djokovic 59 kez oynasa sıkıcı mıydı?

"Real Madrid & Liverpool, 67 yılda sadece 9 kez oynadı. Taraftarları bu maçlardan mahrum bırakmanın ne anlamı var?” sorusunu yöneltti.

DAHA BÜYÜK RESİM: Juventus ile birlikte İspanyol devi Real Madrid ve Barcelona'nın hala bir Avrupa Süper Ligi planları geliştirdiği söyleniyor, ancak kıtadaki taraftarların sert muhalefetiyle karşılaşıyorlar.

DAHA FAZLASI: PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid'in "futbolu öldürmeye" çalıştığını söyleyerek Süper Lig fikirleri konusunda oldukça açık sözlü bir tavır sergiledi.

Ve Real Madrid ve PSG arasındaki güç savaşları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

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