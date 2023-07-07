Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'i neden transfer ettiklerini açıkladı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in kariyerini birlikte yükseltmek için çalışacaklarını söyledi.

Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu

18 yaşındaki oyuncu için imza töreni düzenlendi

Florentino Perez, Arda'dan övgü dolu sözlerle bahsetti

NE OLDU? Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için Madrid'de imza töreni düzenledi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 18 yaşındaki oyuncunun geleceğine dair planları olduğunu söylerken ondan övgü dolu sözlerle bahsetti

NE SÖYLENDİ? Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Bugün Real Madrid hayaliyle büyüyen birini daha kadromuza katıyoruz. Real Madrid'e hoş geldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik."

"Gelecekte elde edeceğimiz başarıların temelini oluşturuyoruz. Birçok tecrübeli, birçok yetenekli oyuncularla büyük başarılar elde ettik. Bu şekilde de dünyanın en büyük kulübü olduk. Genç ve yetenekli oyuncular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler. Kulübün başkanı olarak Fenerbahçe'den bize gelmeni çok büyük sevinçle karşılıyorum. Bunun Türkiye tarihi için de büyük bir adım olduğunun farkındayız, sizleri tebrik ediyoruz. 6 yıllık bu kontrat Türk futbol camiası adına da büyük gurur kaynağıdır."

DAHA FAZLASI: Arda Güler ise imza töreninde şunları söyledi: "Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim."