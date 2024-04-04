Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Arda Güler'in son durumuna bir hayli şaşırdığı öğrenildi.

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, gündemde kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki futbolcuyu Bayern Münih'in transfer etmek istediği ve Real Madrid'in bu teklifi reddettiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Arda Güler'in, süre alamadı Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile tartıştığı ve oynamak istediğini belirttiği de öne sürülmüştü.

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Florentino Perez, antrenörü ile görüşmek istemiş!

Fanatik'te yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in salı günü paylaştığı fotoğrafı görünce telefonuna sarıldı.

Arda'nın özel antrenörü Pintus'u arayan Perez, hem duyduğu memnuniyeti dile getirdi hem de Arda hakkında bilgi aldı.

Perez'in, Pintus'a, "Arda'yı çok iyi güçlendiriyorsun" sözlerini sarf ettiği ortaya çıktıç