Net santrfor mevkisi Barcelona taraftarlarını uykusuz bırakan bir baş ağrısına dönüşmüşken, sürpriz bir istatistik Blaugrana'ya bir can suyu vermek üzere ortaya çıktı ve Avrupa şanının artık geleneksel "9" numaralara özgü olmadığını doğruladı.

Katalan kulübü, sezonun Martinez Valero Stadı'nda Elche karşısında resmen başlamasına yalnızca bir hafta kala zamana karşı bir yarış yaşıyor; Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığının, kiralama süresinin bitmesinin ardından Marcus Rashford'un Manchester'a dönüşünün ardından benzeri görülmemiş bir hücum boşluğunun ortasında.

Ufukta iki transfer ve adı Alvarez olan bir hayal

Takviyeler konusunda ise Barcelona, çarşamba günü Camp Nou taraftarları önünde Joan Gamper Kupası'nda (saat 20.00) tanıtılacak ağır siklet iki transferin son rötuşlarını yapıyor.

Söz konusu olan, Manchester City'den 60 milyon euro artı değişkenler olarak 10 milyon euro bedelle ve dört yıllık bir sözleşmeyle eski evine dönen Rodri Hernandez ve Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile sözleşmesini feshettikten sonra pazartesi günü Barcelona'ya gelecek olan Portekizli sağ bek Joao Cancelo. İkilinin Gamper maçında hazır olması bekleniyor; ancak Cancelo'nun forma giymesi pek olası değil.

Fakat teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco'yu uykusuz bırakan en büyük mesele hâlâ santrfor. İkili, transfer döneminin kapanmasına yalnızca 15 gün kala takımın hücumuna liderlik etmesi için "Örümcek" lakaplı Arjantinli Julian Alvarez'i ilk ve son hedef olarak belirlemiş durumda.

Alemany istatistiği: Paris ve Madrid bunu yaptı

Bu endişenin ortasında analist Bruno Alemany, "Carrusel Deportivo" üzerinden yayınlanan "El Sanedrin" programında Camp Nou'nun içinde iyimserlik uyandıran bir istatistik sundu.

Alemany şunları söyledi: "Evet, Barcelona bir santrfor transfer etmek zorunda, ama şunu hatırlamalıyız ki son üç Şampiyonlar Ligi şampiyonu kupayı net bir santrfor olmadan kazandı."

Ve açıklayarak ekledi: "Bir 9 numaraya ihtiyaçları olduğu konusunda hemfikirim, ama Paris Saint-Germain son iki edisyonu Dembele'yle sahte santrfor olarak kazandı, Real Madrid ise Benzema'nın ayrılığının ardından, Joselu yedek kulübesindeyken ama Bellingham sahte santrfor rolünü oynayan bir orta saha oyuncusu olarak kupayı kazandı."

Flick çözümü yedek takımda mı arıyor?

Deco, Alvarez transferinde sonuç beklerken, yedek takımın yıldızı genç santrfor Hamza, hazırlık döneminde üç gol kaydettikten sonra Flick'in kapılarını güçlü bir şekilde çalmaya devam ediyor; Birmingham filelerine ikili ve geçen hafta sonu Basel'e karşı kazanılan 5-2'lik büyük galibiyette bir gol.