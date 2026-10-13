Real Madrid, Barcelona'nın hedefini kapmaktan emin

Real Madrid için olumlu sinyaller

Reklam

Manchester United forması giyen İngiliz yetenek JJ Gabriel'i transfer etme yarışı kritik aşamasına girdi; çıkan haberlere göre Real Madrid, Barcelona'nın önüne geçerek transferi bitirebileceğine dair giderek daha iyimser.

16 yaşındaki Gabriel, son yıllarda Manchester United akademisinde yetişen en dikkat çekici yeteneklerden biri olarak görülüyor ve "Old Trafford"dan ayrılma niyetini ortaya koydu.

Gazeteci Ramon Alvarez'e göre, kulübün oyuncuyla yürüttüğü çalışma ve onun İrlanda ya da Kıbrıs pasaportu alabileceğine olan inancı sayesinde Real Madrid içinde transferin tamamlanabileceğine dair iyimserlik artıyor.





Bu konu, Gabriel'in bir Avrupa kulübüne transferinin önündeki en büyük engel olarak kabul ediliyor; dolayısıyla bu alanda kaydedilecek herhangi bir ilerleme, transferin tamamlanması yolunda önemli bir adım anlamına geliyor.

Reklam Reklam

Gabriel, Manchester United'a aralarında A takımda süre garantisi ve kazançlı bir sözleşme bulunan birkaç talep iletmişti; İngiliz kulübü bu talepleri reddetti. Transferin Ocak 2027'deki kış transfer döneminde tamamlanması bekleniyor.

Related Topics

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

Bu, Barcelona ve United için ne anlama geliyor?

Barcelona, Gabriel'i kadrosuna katma yarışında hâlâ yer alıyor; ancak bu gelişme, genç yeteneği bu sezon transfer etme hedefi açısından olumsuz bir sinyal anlamına geliyor.

Katalan kulübü, oyuncu için Real Madrid ile ikili bir mücadelenin içindeydi; Bayern Münih ve Paris Saint-Germain ise Gabriel İspanya'ya gitmeyi tercih ettiğini ortaya koyana kadar dosyayı takip ediyordu.









Reklam

Manchester United ise "yetiştirme" tazminatı olarak yalnızca 350 bin sterlin civarında bir bedel almaya hazırlanıyor; bu da transferi, muazzam potansiyele sahip bir yetenek üzerine düşük maliyetli bir kumar haline getiriyor.

Bununla birlikte nihai karar henüz verilmedi ve özellikle ocak ayı transfer dönemine kadar yeterli zaman bulunması nedeniyle Barcelona yarışta kalmaya devam ediyor. Son karar Gabriel ve ailesine ait olacak; ancak son verilere göre İspanya'nın başkent kulübüne meyilli olduğu görülüyor.