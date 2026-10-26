Real Madrid, Barcelona'nın altın serisine son noktayı koydu

Barcelona, teknik direktör Jose Mourinho'nun kendi sahasında ve taraftarının önünde Blaugrana'nın şifresini çözmesiyle La Liga'da Real Madrid'e yenilerek unutmak istediği bir haftayı geride bıraktı.

Sport gazetesi, Real Madrid'in yenilenmesinin ardından lig mücadelesinde Spotify Camp Nou'da Barcelona'nın kalesine ilk kez giren takım olduğunu aktardı.

Barcelona, stadının yenilenmesinin ardından La Liga'da kendi sahasında yenilginin tadını bilmiyordu. Katalan ekibinin Spotify Camp Nou'yu 4-0'lık ezici bir galibiyetle açtığı Athletic Bilbao maçından bu yana takım, kendi sahasında 58 gol atıp yalnızca 11 gol yiyerek üst üste 18 galibiyet elde etmişti.

Ancak Barcelona'nın muhteşem serisi, teknik direktör Hansi Flick'in öğrencilerinin hiçbir şekilde en iyi seviyelerine yakın bir performans sergileyemediği bir El Clasico'da sona erdi; buna rağmen yenilgiyi de hak etmiş değillerdi.

Rac 1 radyosundan gazeteci Oriol Domenech, yenileme çalışmaları başlamadan önce stadın veda maçında Real Mallorca'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyeti de hesaba katarak, Barcelona'nın Spotify Camp Nou'da üst üste 19 galibiyetlik bir seriye tarihi boyunca yalnızca 3 kez daha ulaştığını belirtti: 1958 ile 1960 arasında, 1973 sonundan 1974 sonuna kadar ve 2012 ile 2014 arasında.

Teknik direktör Flick'in takımı, stada dönüşünden bu yana kendi sahasında yalnızca bir maç kaybetti; o da Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısındaydı.

Bunun, Barcelona'nın stadının yeniden açılışından bu yana kendi sahasında kaybettiği ilk maç olmadığını belirtmek gerekir. Katalan ekibi, İspanya Ligi'nde tam puan toplamasına rağmen geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid'e 2-0 yenilmişti.