Real Madrid - Barcelona El Clasico maçı hangi kanalda?

Real Madrid - Barcelona El Clasico maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona, "El Clasico"da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip karşılaşma, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesinde 78 puanla lider durumda olan Real Madrid, 70 puana sahip ikinci sıradaki rakibi karşısında galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj elde edecek.

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Barcelona, kazanması halinde ise ligde bitime 6 hafta kala liderle aradaki puan farkını 5'e indirecek.

El Clasico hangi kanalda?

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Arda Güler, ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alacak.

Ligde Barcelona'nın sahasında 28 Ekim 2023'te oynanan ilk karşılaşmada sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Arda, 14 Ocak'ta 4-1 kazandıkları Süper Kupa finalinde kadroda yer alsa da yedek beklemişti.