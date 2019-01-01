Real Madrid, Bailly’nin peşinde
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Sezon boyunca vasat bir performans ortaya koyan ve yaşadığı sakatlıklardan dolayı sadece 13 maça ilk 11 başlayabilen Eric Bailly önümüzdeki sezon La Liga’ya dönebilir.
2013-2014 sezonunda Espanyol B, 2014-2015 sezonunda Espanyol ve 2015-2016 sezonunda Villarreal’de top koşturan Bailly’yi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tekrar takıma kazandırmak istiyor.
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Öte yandan Bailly’yi çok beğenen Zinedine Zidane, Real Madrid yöneticilerine oyuncuyu gelecek sezon takımında görmek istediğini belirtti.
Real Madrid’in ise bu istek doğrultusunda Manchester United’ın kapısını 35 milyon euro değerinde bir teklifle çalacağı gelen haberler arasında bulunuyor.