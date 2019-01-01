Real Madrid, Bailly’nin peşinde

Real Madrid, önümüzdeki transfer döneminde Manchester United’da bekleneni veremeyen Eric Bailly’yi kadrosuna katmak istiyor.

Sezon boyunca vasat bir performans ortaya koyan ve yaşadığı sakatlıklardan dolayı sadece 13 maça ilk 11 başlayabilen Eric Bailly önümüzdeki sezon ’ya dönebilir.

2013-2014 sezonunda B, 2014-2015 sezonunda Espanyol ve 2015-2016 sezonunda ’de top koşturan Bailly’yi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tekrar takıma kazandırmak istiyor.

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Öte yandan Bailly’yi çok beğenen Zinedine Zidane, yöneticilerine oyuncuyu gelecek sezon takımında görmek istediğini belirtti.

Real Madrid’in ise bu istek doğrultusunda ’ın kapısını 35 milyon euro değerinde bir teklifle çalacağı gelen haberler arasında bulunuyor.