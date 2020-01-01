Real Madrid - Atletico Madrid: İspanya Süper Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ve Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

İspanya Süper Kupası finali dev bir maça sahne oluyor. ve , Kral Abdullah Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

Yarı finalde 'yı 3-1'lik skorla deviren Real Madrid adını finale ilk yazdıran taraf oldu.

Haberin devamı aşağıda

Atletico Madrid ise yarı finalde 'ya karşı epik bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip geldi ve Real Madrid'in rakibi oldu.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12 Ocak Pazar günü saat 21:00'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı internetten takip etmek isteyen futbolseverler Nesine.com'a üye olarak canlı izleyebilecekler.