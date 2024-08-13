Real Madrid - Atalanta Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi'nin galibi Atalanta, Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak, peki maç hangi kanalda?

2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, UEFA Süper Kupa mücadelesinde Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Atalanta'ya karşı mücadele verecek.

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid, turnuvadaki 15. şampiyonluğunu kazanmıştı. Atalanta ise Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'i mağlup ederek Avrupa Ligi'nde zafer yaşamıştı.

Peki Real Madrid - Atalanta, UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte göz atalım.

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Real Madrid, Atalanta maçı hangi kanalda?

Real Madrid ve Atalanta arasında oynanacak karşılaşma 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak. UEFA Süper Kupa finali, TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

EURO 2024'te Türkiye ile birlikte mücadele eden Arda Güler, izninin sona ermesinin ardından Real Madrid'in Amerika kampına katılmıştı. Takımının Milan ve Barcelona ile oynadığı hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan Arda Güler, Chelsea maçında ise hiç süre almadı.

UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin Arda Güler'e ilk 11'de değil, sonradan şans vermesi bekleniyor.