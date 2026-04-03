Real Madrid, Atalanta değil... Kane, Münih'te alarm zillerini çalıyor

Alman ekibi Bayern Münih'te, yıldız oyuncusu Harry Kane'in sakatlığı nedeniyle yarın Cumartesi günü oynanacak Bundesliga'daki Freiburg maçında forma giyemeyeceği ve İngiltere milli takımının iki hazırlık maçında da yer almadığı için bir bekleyiş ve endişe havası hakim.

Bu durum, Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile oynayacağı büyük maç öncesinde zor bir duruma sokuyor. İki takım, önümüzdeki Salı günü İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda ilk maçta karşı karşıya gelecek.

Madridli "AS" gazetesine göre, Bayern Münih, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in "hafif bir sorun" olarak nitelendirdiği ve Keane'in antrenmanın sadece 15. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından nefesini tutuyor. Bu kısa açıklama pek de iç rahatlatıcı değil.

Bayern Münih'in yıldızının yokluğunun etkisi, İngiltere'nin Uruguay ile 1-1 berabere kaldığı maçta ve ardından Wembley Stadyumu'nda Japonya'ya karşı aldığı tarihi 1-0 yenilgide açıkça görüldü.

Bayern, Keen'in katılmadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta'yı 6-1 gibi büyük bir skorla mağlup etse de, Real Madrid maçı İtalyan takımından çok farklı olacağı için endişeler devam ediyor.

Kane şu anda kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor ve şu ana kadar 40 maçta 48 gol attı.

Real Madrid maçı yaklaşırken, Bavyera kulübünün taraftarları, risklerin zirveye ulaştığı bu dönemde, en golcü oyuncularının durumuna ilişkin net bir açıklama bekliyor.