Real Madrid, Arda Güler'in geleceğiyle ilgili net kararını verdi

Adı transfer dedikodularına karışan Arda Güler'in geleceği hakkında Real Madrid nihai kararını verdi.

Arda Güler, Real Madrid'de uzun bir süre forma şansı bulamazken sezonun sonlarına doğru aldığı şansları iyi değerlendirdi ve İspanyol devinde parladı.

Milli futbolcunun başka bir takıma kiralanacağına dair haberler uluslararası basında yer alırken, Arda Güler sezonu Real Madrid'de tamamlamıştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Güler için birçok kiralık teklifi alan Real Madrid gelen teklifleri reddediyor.

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Haberde Arda Güler'in forma şansı bulamadığı dönemde dahi ayrılmak istemediği vurgulandı. EURO 2024'e odaklanan milli futbolcunun Real Madrid'de kalmanın mutluluğunu yaşadığı ve forma için mücadele edeceği kaydedildi.

Real Madrid formasıyla LaLiga'da 10 maça çıkıp 373 dakika süre alan Arda Güler 6 gol sevinci yaşamıştı. Milli futbolcu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'da da 1'er maç görev aldı.