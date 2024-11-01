Real Madrid antrenörü, Arda Güler'in neden forma şansı bulamadığını açıkladı

Arda Güler'in neden düzenli forma şansı bulamadığını, Real Madrid antrenörü açıkladı.

Arda Güler neden forma şansı bulamıyor?

Antrenör ekibinden açıklama geldi

Mbappe ve Vinicius etken

NE OLDU? Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ekibinde beklediği süreleri alamıyor. The Athletic'e konuşan bir Real Madrid antrenörü bunun nedenini açıkladı.

BÜYÜK RESİM: The Athletic'ten Guillermo Rai haberinde, taraftarların Arda Güler'in daha fazla süre almasını isteyip Carlo Ancelotti'ye baskı yaptığına dikkat çekti. Arda'nın neden forma şansı bulamadığını Real Madrid teknik ekibine soran Guillermo Rai, antrenör ekibinden ismini vermek istemeyen bir kaynağın açıklamalarını paylaştı.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid antrenör ekibinden ismini vermek istemeyen bir kaynağa göre, Arda Güler, Mbappe ve Vinicius'un birlikte ilk 11'de yer almasından dolayı şans bulamıyor. Real Madrid teknik ekibi, Mbappe ve Vinicius ön alanda tercih edilirken Arda Güler'in ilk 11'e yazılması durumunda takımın dengesinin bozulacağından endişe ediyor.

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DAHA FAZLASI: Haberde, Real Madrid'de Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Mbappe ve Vinicius'un dokunulmaz olduğu, bu durumun Arda Güler'in oynamasını zorlaştırdığı belirtildi. Yine de Rodrygo'nun yaşadığı sakatlığın, Arda Güler'in önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alacağı anlamına geldiğinden bahsedildi. Avrupa'nın seçkin kulüplerinin Arda Güler'e ilgi duyduğu ancak kulübün ve oyuncunun şimdilik böyle bir seçeneği düşünmediği belirtildi.