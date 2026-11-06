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Real Madrid anıları: Theo Hernandez, Zidane ile alay mı etti?

T. Hernandez
Z. Zidane
Al Hilal
İtalya - Fransa
İtalya
Fransa
UEFA Nations League A
Fransa
Suudi Arabistan
İtalya

Fransız bek bordan garip bir tutum

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in savunmacısı Fransız Theo Hernandez, mevcut uluslararası ara döneminde Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasından birkaç dakika sonra büyük bir tartışmaya yol açtı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi grup etabının son maçlarında İtalya ve Türkiye ile karşılaşacak olan mevcut uluslararası ara döneminin kadrosundan Theo Hernandez'i çıkardı.

Kadronun açıklanmasından birkaç dakika sonra Fransız savunmacı, resmî "X" hesabından gülme emojili bir paylaşım yaptı; ancak paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Takipçiler, bu paylaşımın amacının Zidane ile alay etmek olduğunu değerlendirdi; özellikle de bu, oyuncunun kadrodan çıkarılmasının ikinci kez olması nedeniyle. İlki ise geçtiğimiz eylül ayındaki ara dönemde gerçekleşmişti.

Gelecek maçlar
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Kas 2026

FRA

FRA

Theo Hernandez, eski teknik direktör Didier Deschamps döneminde Fransa Milli Takımı kadrosunun değişmez bir ismiydi; ancak durum, kendisini şu ana kadar kadroya davet etmeyen "Zizou" döneminde değişti.

İşin tuhafı, Theo, Atletico Madrid'den transfer olmasının ardından 2017-2018 sezonunda Real Madrid'de Zidane yönetiminde oynamış, onunla 23 maça çıkmış ve bu süreçte 3 gol pası vermiş, ardından Real Sociedad'a kiralanmıştı.

29 yaşındaki oyuncunun, 2021'de ilk kez kadroya davet edilmesinden bu yana Fransa Milli Takımı ile 49 maça çıktığı, ancak yalnızca 2 gol attığı, buna karşılık 11 gol pası vermeyi başardığı hatırlatılıyor.

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